¿Cómo siguen las negociaciones del “brexit”? Todo lo que hay que saber

16.01.2019

Moción de censura: El próximo acto en el drama del “brexit” es el voto de confianza de la oposición laborista, este miércoles. Luego de la derrota de Theresa May, el jefe del partido, Jeremy Corbyn, dejó vía libre al intento de derrocar a la primera ministra, y quiere quedarse con el poder y el cargo máximo.

Sin embargo, está claro que May sobrevivirá a ese ataque. Las filas de los conservadores y del partido unionista irlandés del norte, DUP, que apoya al Gobierno de May, se unen tan pronto como esté en juego la preservación de su propio poder. La respuesta de los que apoyan un “brexit” duro es, por lo tanto, un “no” al acuerdo sobre el “brexit”, y un “sí” a Theresa May. Eso hará que la primera ministra permanezca en el poder, pero sin capacidad de acción y políticamente paralizada.

A pesar de eso, Corbyn anunció que la perseguirá con una serie de votos de confianza. Es probable que en algún momento de las próximas semanas tenga éxito al hacerlo, y hay ejemplos en la historia de Reino Unido que hacen pensar eso. Pero es bastante improbable que haya nuevas elecciones.

El “Plan B” de May: Theresa May tiene tiempo hasta el próximo lunes para presentar ante el Parlamento británico su “Plan B”. Tras su derrota, anunció conversaciones con la oposición para encontrar una línea común. Al mismo tiempo, dejó en claro que insiste en su línea roja. Es decir, que sigue excluyendo una permanencia de Gran Bretaña en la unión aduanera y en el mercado comunitario interno.

Aún se considera probable que la primera ministra se dirija el lunes al Parlamento con el mismo acuerdo de salida de la Unión Europa, es decir, con el “Plan A”, prometiendo cambios que, nuevamente, tratará de conseguir por parte de Bruselas. Al mismo tiempo, los diputados podrían, el próximo lunes, cubrir su propuesta con solicitudes de modificación y comenzar así a reducir las opciones posibles.

El punto de vista europeo: Las reacciones desde Bruselas y las capitales europeas son diversas. En la cúpula de la UE predomina el pesar por el rechazo de un acuerdo del “brexit” “justo y equilibrado”. Asimismo, parece que ahora la pelota está en el campo británico, y que se espera una nueva propuesta. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, va aún más allá e insinúa que un segundo referéndum sería la mejor solución a la crisis. A todo esto, la UE advierte que, con la derrota de May, se acerca peligrosamente un “brexit” duro. Y ese es un resultado que nadie quiere.

Desde París llega una línea más bien dura, en la tradición de las negociaciones sobre el “brexit” realizadas hasta el momento. Un vocero del presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que sería un error esperar que la UE reaccione ahora de manera atropellada y débil. Por el contrario, la UE, dijo, no abandonará sus valores comunes. Y añadió que, para aprobar una prolongación del plazo, se necesita un plan concreto y con perspectivas de éxito.

La canciller alemana, Angela Merkel, señaló este miércoles, por su parte: “No creemos que sea tarea de la parte británica decirnos ahora cómo seguirá esto”. Y agregó, de manera algo críptica, que todavía “es tiempo de negociar”. Queda por interpretar si la canciller quiere decir con eso que el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea puede volver a tratarse, o si se podría negociar acerca de posturas políticas u otras aclaraciones y añadiduras.

El gobierno irlandés en Dublín subrayó que la UE tiene una posición clara en común en lo que respecta al “backstop”, que impediría una frontera dura entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que no puede volver a ser negociada. Londres es quien debería decir cómo continuar.

Un “brexit” duro: Boris Johnson, un defensor del “brexit”, escribió, luego del rechazo del acuerdo, que habría que “prepararse ahora con más entusiasmo para un ‘brexit’ duro”. Es sabido que él y otros conservadores de la línea más dura piensan que una salida de ese tipo sería beneficiosa, pues liberaría a Gran Bretaña y traería un futuro promisorio. Sin embargo, la mayoría en el Parlamento, e incluso entre los tories, está en contra de que el país se asome a un abismo político y económico. Es también posible una resolución de la Cámara Baja que excluya esta alternativa.

La Cámara Baja británica: Predecir la cantidad de diputados que se pondrían de acuerdo en el Parlamento es más difícil de lo que se creía. El liderazgo del Partido Laborista se niega, hasta el momento, a llevar a cabo un segundo referéndum y sigue queriendo derrocar el gobierno. Cerca de 100 diputados laboristas, sin embargo, ya pidieron un segundo plebiscito. También se habla de que los diputados propondrían una solución “noruega”, con la permanencia del Reino Unido dentro del mercado interno de la UE, o dentro de la unión aduanera, o una combinación de ambas opciones. Y sobre todo, de una solicitud de prolongación del plazo, que se cumpliría el 29 de marzo.

Prolongación del plazo de salida de la UE: El proceso para hallar una mayoría debería haberse realizado, por supuesto, al comienzo de las negociaciones sobre el “brexit”, y no al final. Es decir, que parece ser necesario un plazo que vaya más allá del 29 marzo. La UE ya insinuó que sería posible extenderlo hasta fines de junio. Además, hay poca voluntad de seguir prolongando el teatro del “brexit” durante mucho tiempo más. Por otro lado, La dramática derrota de May es una clara ruptura en el actual proceso. A partir de ahora, mucho es improbable, pero, en definitiva, todo es posible.