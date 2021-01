EE.UU. respalda a Guaidó y desconoce a nueva Asamblea Nacional

Deutsche Welle

05.01.2021

El Gobierno de Estados Unidos reiteró este lunes (04.01.2021) su respaldo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que Washington y una cincuentena de países reconocen como presidente interino de Venezuela, y aseguró que va a desconocer a la Asamblea Nacional que tomará posesión el martes 5 de enero, tras unas elecciones consideradas "fraudulentas” por distintos sectores.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General 31A, que "autoriza las transacciones y actividades que involucran" a Guaidó como "presidente interino de Venezuela", a la Asamblea Nacional vigente y "a su Comisión Delegada, incluyendo sus respectivos miembros", informó el Departamento del Tesoro de la potencia norteamericana.

La normativa explícitamente "no autoriza" toda actividad en la que participe tanto la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela -convocada en 2017 por Nicolás Maduro con poderes absolutos en contraposición al Parlamento de mayoría opositora-, como la Asamblea Nacional surgida de las elecciones del 6 de diciembre, que debe asumir el martes.

Let's talk Venezuela. The @StateDept team worked tirelessly to build a global coalition of more than 60 countries taking a stand against the illegitimate Maduro regime and supporting @JGuaido, @AsambleaVE, and the Venezuelan people. pic.twitter.com/G3VAqXxOJl