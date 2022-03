Entre tristeza y rabia: moscovitas se despiden de McDonald's, icono de la Rusia postsoviética

Deutsche Welle

10.03.2022

Los moscovitas se despedían este miércoles de marcas como McDonald's y Starbucks, símbolos de la apertura de Rusia a Occidente que decidieron suspender sus actividades debido al conflicto en Ucrania.

McDonald's Corp dijo este martes (08.03.2022) que cerrará temporalmente sus 847 restaurantes en Rusia, aumentando la presión sobre otras marcas globales para que detengan sus operaciones en el país tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El cierre de los restaurantes de McDonald's también tendrá una importancia simbólica en Rusia, donde el primer local que se abrió, en el centro de Moscú en 1990, se convirtió en un símbolo icónico del floreciente capitalismo estadounidense cuando cayó la Unión Soviética.

McDonald's dijo que seguiría pagando los salarios a sus 62.000 empleados en Rusia. Debido a su gran tamaño y alcance mundial, la cadena suele ser copiada por otras empresas si adopta una postura sobre un tema o realiza un cambio operativo importante.

