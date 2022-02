Macron advierte : "La guerra durará"

Deutsche Welle

26.02.2022

"La guerra durará, esta crisis durará" y tendrá largas consecuencias, y por ello "tenemos que prepararnos con mucha determinación y mucha solidaridad", afirmó Macron este sábado (26.02.2022) en la jornada inaugural del Salón de la Agricultura.

Advirtió de que el conflicto, "decidido de forma unilateral" por el presidente ruso, Vladimir Putin, tendrá "consecuencias" sobre el sector agrícola, por ejemplo en las exportaciones de vino y de cereales.

Macron anunció que el Gobierno francés está preparando un "plan de recuperación" para los sectores que puedan quedar más afectados. "Estaremos aquí para acompañar a nuestros agricultores", aseguró.

El presidente francés presidirá esta tarde una nueva reunión del Consejo Restringido de Defensa y Seguridad Nacional para analizar la evolución de la situación, una sesión que comenzará a las 16.00 GMT.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, mantuvieron este sábado una conversación telefónica en la que éste le dijo, según el Eliseo, que "habían mantenido Kiev", ciudad donde esta noche se entablaron combates callejeros. El presidente ucraniano informó a Macron sobre las últimas novedades del conflicto.

Por su parte, Zelenski escribió en Twitter que "un nuevo día en el frente diplomático comenzó con una conversación con Emmanuel Macron. Armas y equipos de nuestros socios están en camino a Ucrania. ¡La coalición contra la guerra funciona!".

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!