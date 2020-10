CNC lanza campaña “Nueva Navidad” y presenta guía para el comercio

Junto con ello, el gremio dio a conocer una encuesta navideña donde un 63% de los entrevistados señala que no contratará trabajadores de apoyo para estas fiestas. Sobre las campañas de Navidad, un 29% de los encuestados dice que las adelantará y otro 16% señala que tal vez lo haga.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) lanzó su campaña “Nueva Navidad” como una forma de llamar a los consumidores a anticipar las compras navideñas de este año y, a las empresas, a evitar aglomeraciones al interior de las tiendas, priorizando los medios de pago digitales y la compra online, mediante despachos rápidos y eficientes.

Para esto, el gremio elaboró una guía de buenas prácticas, creada en conjunto con la Cámara Chilena de Centros Comerciales y que contó con la colaboración de Transbank, FINTEChile y Fpay, que entrega recomendaciones para programar de manera segura las compras durante esta celebración enfocadas especialmente en el comercio, de cara a su relación con los clientes y a la seguridad sanitaria de sus colaboradores y operaciones en general, tanto en sus canales físicos como de e-commerce.

Manuel Melero, presidente de la CNC, señaló que “el comercio ha sido un sector que lo ha pasado muy mal, y sabemos que, a raíz de la pandemia, esta Navidad no será igual que las anteriores, en especial porque el contexto no será el mismo. Múltiples factores, como la posibilidad de un rebrote, la utilización de los protocolos sanitarios, el crecimiento del comercio online y el cambio de los consumidores en sus hábitos de compra, harán que esta sea una Nueva Navidad”.

Melero agregó que “es por ello por lo que nuestro gremio busca, a través de esta guía hacer un llamado a todos los comerciantes del país para que, en primer lugar, anticipen la Navidad a efecto de evitar aglomeraciones en los establecimientos comerciales; segundo, que tengamos una Navidad responsable y segura sanitariamente, observando todos los protocolos que nuestro gremio ha impulsado en conjunto con la autoridad y tercero, intentar que esta celebración sea lo más digitalizada posible a objeto de atender las necesidades de los consumidores de manera más eficaz y evitando que estos concurran a los establecimientos comerciales de manera masiva”.

Junto con ello, el dirigente gremial hizo un llamado a las empresas, los trabajadores y los consumidores, a tomar conciencia de la responsabilidad que le compete a cada uno en evitar la propagación y contagio del Covid, garantizando un entorno seguro.

Encuesta de Navidad

Junto con ello, el Departamento de Estudios de la CNC, realizó una encuesta a los principales actores del sector para analizar cómo se está preparando el retail para esta Nueva Navidad. La encuesta fue realizada entre el 8 y 14 de octubre y la muestra representa a un total de 185 locales, donde un 79,4% se encontraban abiertos y que agrupan a 7.984 trabajadores.

Principales conclusiones de la encuesta:

a. Un 63% de los encuestados no contratará trabajadores de apoyo para esta Navidad, un 16% si lo hará y un 21% aún no lo sabe.

b. En cuento al resultado en ventas esta Navidad comparado con 2019 y asumiendo que el año pasado fue difícil dada la crisis social, lo que hace enfrentar una baja base de comparación, un 29% cree que este año será mejor, un tercio cree que será igual y un 39% espera peores resultados.

c. En cuento a las campañas de Navidad, un 29% de los encuestados dice que las adelantará y otro 16% tal vez lo haga. Por su parte, un 45% no pretende adelantar campañas y un 10% no hará.

d. Respecto a las acciones a realizar destaca mayores promociones en el canal digital donde un 52,6% menciona que es altamente probable que lo haga sumado a un 21,1% que lo ve como medianamente probable, le sigue potenciar las compras online con retiro en tienda y la adaptación de los espacios físicos de atención al cliente. Estas son las tres medidas que más destacan los encuestados donde claramente potenciar el canal digital y dar seguridad a los clientes en el espacio físico son los aspectos más importantes.

e. Con respecto a los protocolos un 63,2% de los encuestados dijo estar implementando medidas especiales, adicionales a los protocolos sanitarios, para las ventas navideñas. Por su parte, los mayores desafíos en esta época de crisis se encuentran en cumplir con las disposiciones sanitarias, dar seguridad al cliente y a los trabajadores, cumplir con los aforos y la logística dentro del local. Menores desafíos se aprecian en los procesos de devolución y procesos de pago.

f. En cuanto al uso del canal digital un 63% de los encuestados cuenta con ventas online, evidenciando un nivel de penetración promedio de 21,7%. Con respecto a la entrega de productos la gran mayoría cuenta con entrega en el local (75%), a su vez un 67% cuenta con sistema de despacho propio, un 54% externaliza el despacho y un 46% participa en Marketplace que se hace cargo del despacho. Esto da cuenta que en la gran mayoría de los casos coexisten las distintas medidas para alcanzar una mayor eficiencia.