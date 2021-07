Constituyente Stingo: "Pedimos al ministro Ossa que saque a Fuerzas Especiales del perímetro"

Agencia Aton

04.07.2021

Apenas cinco minutos después de su inicio, la primera sesión de la Convención Constitucional debió ser suspendida debido a que Elsa Labraña, de la Lista del Pueblo, demandó abusos de las fuerzas policiales en las cercanías de la instancia.



En ese contexto, Daniel Stingo, constituyente del distrito 8, emplazó al ministro de la Segpres, Juan José Ossa, para que retire las Fuerzas Especiales de Carabineros y así reanudar la ceremonia inaugural.



"Sería hipócrita que afuera estén reprimiendo y adentro haya una ceremonia. Que haya una comunidad entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera", indicó Stigno, quien aseguró que "hay gente que no estaba haciendo nada y fue reprimida, y eso lo sé porque me lo informan desde afuera".



El ex conductor de televisión explicó que "se ha detenido esta ceremonia hasta las 12:00. Se habló con el ministro (Juan José) Ossa para que saque las fuerzas especiales del perímetro. No sabemos todavía la respuesta. Lo interesante es que sigan carabineros que están en los perímetros haciendo su función. Pero Fuerzas Especiales no tiene por qué estar reprimiendo a la civilidad".



"Hay varios constituyentes que tienen el teléfono del ministro Ossa y lo llamaron. Se que se habló con él y que tiene que dar una respuesta para no seguir reprimiendo, porque no podemos seguir con una ceremonia muy cívica para asumir un proceso constituyente, con gente reprimida afuera, agregó.



De todas formas, Stingo explicó que "La seguridad puede seguir con los Carabineros que están en punto fijo, no hay problema", enfatizando que el problema está en las Fuerzas Especiales.



Finalmente, el convencional fue consultado que sucederá si la situación no se resuelve antes de las 12:00 horas: "Esperemos que el Gobierno entienda que esta ceremonia es cívica, pero con toda la población. La Constitución la vamos a hacer entre todos. Somos 155 representantes pero los representamos a todos".