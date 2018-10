Los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer ganan el Premio Nobel de Economía

24Horas.cl TVN

08.10.2018

Los economistas estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por integrar el cambio climático y la innovación tecnológica en el crecimiento económico, señaló el jurado.

Los dos premiados "han desarrollado métodos que abordan algunos de los desafíos más fundamentales y apremiantes de nuestro tiempo: combinar el crecimiento sostenible a largo plazo de la economía global con el bienestar de la población del planeta", indicó la Academia Real de Ciencias.

Los economistas compartirán el premio de 9 millones de coronas (unos 860.000 euros, poco más de 987.000 dólares).

Nordhaus, de 77 años, fue premiado específicamente por "haber integrado el cambio climático en el análisis macroeconómico a largo plazo".

Por su parte, Romer, de 62 años, recibió el galardón por "integrar las innovaciones tecnológicas en el análisis macroeconómico a largo plazo".

Los dos economistas ya figuraban desde hace años en la lista de posibles ganadores del Nobel.

Tal era el caso en especial de Nordhaus, un profesor de la Universidad de Yale famoso por sus investigaciones sobre las consecuencias económicas del calentamiento global, que presenta las características típicas de los galardonados con el Nobel de Economía: es un hombre y es estadounidense, como el 70% de los premiados.

A sus 77 años, tiene sin embargo 10 años más que la media de los galardonados.

El año pasado, el premio recompensó al estadounidense Richard Thaler por sus estudios sobre la influencia de ciertas características humanas, como la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol, en los comportamientos de los consumidores o inversores.

El Nobel de Economía celebra este año su 50º aniversario. Creado en 1968 con motivo del tricentenario del Banco de Suecia, es la recompensa más prestigiosa para un investigador en ciencias económicas.