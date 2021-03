8M: Así se vive el Día Internacional de la Mujer en otros países

24Horas.cl Tvn

08.03.2021

Este 8 de marzo se cumple un nuevo año del Día Internacional de la Mujer, el cual es conmemorado en distintas partes del mundo para manifestar la desigualdad de género y exigir un alto a la violencia.

Como tradición, miles de mujeres de Chile se han congregado en los alrededores de Plaza Italia, quienes han llegado con lienzos y mascarilla para evitar el contagio de COVID-19.

Sin embargo, las chilenas no han sido las únicas en manifestar su postura, puesto que en varios países el movimiento feminista ha alzado la voz por las que ya no están.

Turquía

Miles de mujeres marcharon este lunes por el centro de Estambul, Turquía, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y, como es habitual, la policía turca no les permitió acceder a la emblemática plaza Taksim.

Sin embargo, a diferencia de años anteriores, este 8 de marzo no hubo enfrentamientos y las participantes pasaron un buen rato bailando y gritando consignas como: "No nos callaremos, no tenemos miedo, no obedeceremos".

Según cálculos de Bianet, una ONG que lleva una década recopilando casos de violencia de género, Turquía registró 284 asesinatos de mujeres por motivos machistas durante el año 2020.

México

En México, varios grupos de mujeres colocaron carteles en el cerco de protección que cubre la casa del diplomático y escritor mexicano Andrés Roemer.

El filántropo, diplomático y escritor mexicano Andrés Roemer, fue denunciado por abuso sexual por más de una decena de mujeres, razón por cual blindó con planchas de madera su palacete en la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Por otra parte, las indígenas mexicanas marcharon este lunes en los Altos de Chiapas, montañas del sureste del país, para defender sus derechos y a la tierra madre.

En la protesta, indígenas y campesinas exigieron respeto a sus derechos individuales, la optimización de los servicios básicos en sus comunas, como la educación y los servicios de salud, y la desmilitarización, lo que consideran una gran deuda del Estado.

Guatemala

En el caso de Guatemala, varias mujeres recordaron la quema del Hogar Seguro Virgen de la Asunción donde 41 niñas murieron el 8 de marzo de 2017.

Este 8 de marzo, durante una marcha conmemorativa por el Día de la Mujer que finalizó frente al Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), miles de mujeres se tomaron las calles para reivindicar sus derechos y alzar su voz un año más en contra de la violencia machista, la desigualdad y la crisis económica, que han recrudecido en el último año debido a la pandemia.

Pakistán

Miles de mujeres se manifestaron este lunes a lo largo de Pakistán en unas festivas protestas en las que reclamaron sus derechos, a pesar de las ya tradicionales amenazas de los más conservadores contra las activistas por supuestamente atacar al islam.

Bolivia

Las mujeres bolivianas reivindicaron este lunes los derechos de igualdad y no violencia junto al pedido de que se profundicen los avances ante los persistentes casos de femicidio y de agresiones sexuales en el país.

Con mensajes en pancartas como "no estás sola, denuncia", "no concilies" o "vivas nos queremos" cientos de mujeres marcharon por las calles del centro de la ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hasta asentarse en cercanías al edificio de Gobierno conocido como la Casa Grande del Pueblo.

El colectivo Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural aglutinó a mujeres de sectores mineros, campesinos y de la función pública, en su mayoría afines al Gobierno de Luis Arce, para expresar sus demandas en el Día Internacional de la Mujer.

Francia

Miles de mujeres se manifestaron hoy en las calles de París para denunciar la desigualdad salarial y reivindicar su papel en el combate del Covid, en una protesta autorizada en medio de las restricciones para frenar la enfermedad aún vigentes en la capital gala.

Según las autoridades francesas, la jornada internacional de los Derechos de la Mujer contó con unos 3.600 manifestantes en París, donde se recorrieron durante tres horas los 2,5 kilómetros entre el Boulevard Saint-Michel y la plaza de la República.

La protesta, celebrada en otras grandes ciudades francesas y convocada en París por la intersindical Union Solidaires, sirvió también la denunciar inseguridad que sienten las mujeres de noche, la desigualdad salarial y las violencias sexuales -146 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en Francia en 2019-.

India

Miles de campesinas se sumaron este lunes a la multitudinaria protesta contra la reforma agraria que tiene lugar a las afueras de Nueva Delhi para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, asumiendo así durante la jornada el liderazgo en esta lucha, activa desde hace más de tres meses.

Con información de agencia EFE.