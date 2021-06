Se buscan interesados: empresa pagará $700 mil por probar helados durante un año

24Horas.cl Tvn

25.06.2021

El cargo de “ especialista en la evaluación de sabor de helados ” es el que ofrece la empresa FinanceBuzz en Estados Unidos, para el cual se busca a una persona que deguste distintos helados durante un año por la paga de mil dólares.

Según detalla la compañía en su sitio web, su objetivo es realizar un estudio y "democratizar la independencia financiera de las personas", por lo que se ofrece un contrato de un año para probar cada semana los distintos sabores de la marca Ben & Jerry’s.

Quien sea elegido o elegida, deberá calificar los helados en base a características como "cremosidad, intensidad del sabor o distribución de los complementos”.

Por aquella misión se pagará mil dólares, cerca de 700 mil pesos chilenos, además de un vale por 500 dólares (aproximadamente $360 mil) con el que se podrá costear todos los helados que compre durante el año en un supermercado local.

🍨July is National Ice Cream Month, and to celebrate the upcoming occasion we're looking to hire an Ice Cream Flavor Evaluation Specialist for a year-long study.



🍨We'll not only pay you $1,000 to do this, we'll also pay for the ice cream. #dreamjobshttps://t.co/8lkqAUNIm6