Acusado de violación grupal en Argentina aseguró ser "completamente inocente"

"Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa", dijo Thomás Domínguez en su declaración.

24Horas.cl Tvn

23.03.2022

Uno de los seis acusados por la violación grupal ocurrida en Palermo, Argentina, declaró ser "completamente inocente" y que "nunca ingresó al auto donde se produjo el abuso ni supo lo que sucedía en su interior".

Se trata de Thomas Domínguez, de 21 años, el único detenido que permaneció afuera del vehículo tocando la guitarra, pero que quedó registrado en las cámaras de seguridad de Plaza Serrano "besando y manoseando a la víctima al lado de un kiosco" previo al abuso, según la acusación de la Fiscalía.

En la audiencia realizada el pasado martes, Domínguez entregó su declaración por escrito por consejo de su abogado, Jorge Alfonso y no respondió preguntas de los presentes en la sala.

"Niego categóricamente todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa, en virtud que me considero totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudicar”, sostuvo Domínguez en uno de los primeros párrafos del escrito.

En el documento, el joven afirmó que la noche anterior se encontraba “paseando por la zona” con su amigo Alexis Cuzzoni (19) y que en un bar conocieron a la "chica en cuestión", y al día siguiente conoció y se unió a los otros cuatro imputados, es decir, a Ángel Ramos (23), Lautaro Ciongo (24), Franco Lykan (23) e Ignacio Retondo (22).

Agregó que después de eso fueron a tomar cervezas a un kiosco, lugar donde besó a la víctima porque tuvieron un “cruce de miradas” y porque sintió “interés mutuo”.

