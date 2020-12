Adolf Hitler gana elecciones a concejal en Namibia: Es de izquierda y afirma que no quiere "dominar el mundo"

24Horas.cl Tvn

04.12.2020

Luego del paso de más de siete décadas y pese a las terribles consecuencias que tuvo para la humanidad, el nombre de Adolf Hitler vuelve a estar vinculado a la política.

Pero no precisamente haciendo referencia al tristemente célebre dictador alemán, sino que se trata del nombre de pila de un hombre de 54 años que ganó con contundencia las elecciones a concejal en el pueblo de Ompundja, ubicado en el país africano de Namibia.

Adolf Hitler Uunona se impuso en las elecciones teniendo el 85% de las preferencias, saltando a la fama mundial tras esto debido a su particular nombre.

No obstante, y a diferencia de su homónimo, este Adolf Hitler pertenece al partido Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO), el que es de izquierda y que gobierna actualmente el país.

Consultado sobre el tema, señaló al diario Bild alemán que su padre, al bautizarlo de esa manera, “probablemente no entendió lo que representaba”.

"Cuando era niño mi nombre era algo normal. Al crecer, me di cuenta de que me pusieron el nombre de un hombre que quería subyugar al mundo entero. Bueno, yo no tengo nada que ver con ninguna de las cosas que hizo", aseguró.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

En cuanto a por qué no se cambia el nombre, Adolf Hitler Uunona aseguró que "está en todos los registros oficiales. Ya es demasiado tarde".

Finalmente, señaló que "no vengo a dominar el mundo" y que su nombre no le trae tantos problemas en su país ya que Adolf es un nombre común allí.