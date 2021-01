Alcalde de Londres advierte posible colapso de hospitales tras explosivo aumento de contagios

24Horas.cl Tvn

08.01.2021

"Si no se toman medidas inmediatas ahora, el servicio nacional de salud podría verse superado y más gente morirá", advirtió la jornada de este viernes Sadiq Khan, alcalde de Londres del Partido Laborista.

Ante la situación sanitaria desfavorable para la ciudad, en la que 7.000 personas se encuentras hospitalizadas, y 900 de ellas con respiración asistida, Khan declaró la situación como "incidente mayor", definido como "aquel evento o situación que supone una gama amplia de consecuencias graves y requiere de medidas especiales puestas en marcha por más de una agencia de respuesta ante emergencias", con el fin de obtener mayor ayuda del Gobierno.

El servicio de ambulancias, en promedio, lleva a cabo 8.000 servicios al día, 3.500 más que de costumbre en los mismos meses en los años normales sin pandemia.

El alcalde, ha agradecido a los médicos y funcionarios de la salud inglesa: "Nuestros heroicos médicos, enfermeros y personal del NHS están haciendo un trabajo extraordinario, pero con el aumento tan rápido de casos, los hospitales están al borde de la saturación. La cruda realidad es que nos quedaremos sin camas en dos semanas, a no ser que reduzcamos drásticamente la propagación del virus", advirtió.

La situación en la ciudad europea es crítica, ya que según informes filtrados por el Health Service Journal, aunque las tasas de contagio sigan aumentando conforme a las proyecciones más bajas esperables, para el 19 de enero ya habrá un déficit de 2.000 camas de cuidados generales e intensivos, dando cuenta de que la saturación de los hospitales de Londres es inminente.

Según el ayuntamiento, ya se superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y, solamente entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, los pacientes pasaron de 5.524 a 7.034, aumentando en un 27%. Por otra parte, quienes se encuentran con ventilación mecánica aumentaron en un 42%, de 640 a 908.

El Reino Unido en la jornada de ayer contó 1.132 nuevas muertes, obteniendo como cómputo 78.508 fallecidos desde la llegada del coronavirus, superando incluso a Italia.

En los hospitales londinenses, en los últimos tres días hubo 477 decesos por COVID-19, habiendo también un 35% más de personas ingresadas en los recintos que presentan síntomas, respecto a la primera ola que en el país europeo se vivió en primavera.

