Alemania: padre es denunciado por abandonar a niña en la calle como castigo por no dormirse

24Horas.cl Tvn

07.01.2019

Varios medios alemanes amanecieron comentando la noticia. Un padre dejó abandonada a su hija de nueve años en la calle, de noche, porque la niña no se quería dormir, comunicó la Policía.

El incidente tuvo lugar en una carretera del estado de Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste alemán, en el camino de Stralsund a Altefähr, en el distrito de Rügen.

El padre declaró que había hecho bajar a su hija del auto porque la pequeña no se quería dormir y que se había alejado hasta que ella no lo pudiera ver. Al rato, regresó al lugar en que la había dejado y no la encontró. Inmediatamente se abocó a su búsqueda junto con la madre.

La Policía fue alertada por la llamada de un hombre al que la niña había pedido ayuda, siendo el padre denunciado por abandono de menor.

La niña fue entregada a la madre después de ser entrevistada por las autoridades de menores