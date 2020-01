Amiga de Nahir Galarza publicó fotos junto a la joven con polémico mensaje

24Horas.cl Tvn

Nahir Galarza, en agosto del año pasado, fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, perpertado en 2017, por votación unánime.

En ese contexto Keila Love, una amiga de la mujer, escribió en su cuenta de Facebook una "descarga" en defensa de Galarza, asegurando que la condenaron por "ser linda y modelo".

En el escrito además criticó al padre de Fernando por un mensaje que él había hecho, y lo juzgó por supuestamente haberse presentado a un casting de un reallity.

“Nahir, como te dije del primer día, no me importa el por qué ni me interesaba, solo te dije que lo tuyo fue una injusticia. ¿Cuántos hijos de puta, violan, matan a mujeres y niños, y salen por la misma puerta por la que entraron?”, comenzó diciendo esta usuaria.

"Tuviste una doble condena: una social y la condena del juzgado, y eso fue lo peor. ¿Por qué 35 años? Por ser modelo, linda, la hija de un policía ¿por qué?”, se preguntó la compañera de clase de Galarza, quien tras ser condenada a cadena perpetua decidió comenzar sus estudios de psicología desde la prisión.

Keila en su mensaje asegura que eran amigas desde el 2018 y espera que "se extienda por muchos años más".