Argentina evalúa interrumpir todos los vuelos internacionales especiales

Agencia EFE

22.03.2020

El canciller argentino, Felipe Solá, dijo este domingo que el Gobierno evalúa la posibilidad de interrumpir todos los vuelos internacionales especiales por la pandemia de coronavirus y señaló que ya se avisó a los consulados argentinos en el mundo sobre una eventual medida de ese tipo.



"Argentina va a cerrar. No sabemos la fecha. La fecha la decide el presidente, pero Argentina va a cerrar", dijo Solá en declaraciones a radio Mitre.



El canciller argentino señaló que esa decisión será una medida "antes que nada" de tipo "sanitaria".



"Hemos sacado una nota de la Cancillería para informar a todos los consulados para que se preparen para que haya gente que se va a quedar, no sabemos cuánto tiempo más, dependerá del avance de la pandemia", dijo Solá en declaraciones a Radio 10.



Una medida de este tipo afectaría a los vuelos especiales que realizan Aerolíneas Argentinas y otras compañías internacionales autorizadas para operar de forma excepcional, ya que en estos momentos no hay operaciones de vuelos regulares internacionales en el país.



Los vuelos que llegan a Argentina, donde se han reportado 225 contagiados y 4 muertos por coronavirus, son sometidos a un control sanitario riguroso.



"Al traer gente, también se trae el virus", advirtió Solá.



SUSPENSIÓN DE VUELOS REGULARES



Desde el 13 de marzo Argentina mantiene suspendidos los vuelos regulares internacionales de pasajeros provenientes de las "zonas afectadas" por la enfermedad (Unión Europea, miembros del espacio Schengen, Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán).



A esos puntos se sumaron desde el 16 de marzo Brasil y Chile.



Desde el 17 y hasta el 20 de marzo la única empresa que quedó habilitada para realizar vuelos de repatriación de argentinos es la estatal Aerolíneas Argentinas.



Hasta el momento, esa compañía aérea ha repatriado unos 12.000 argentinos, aunque, según datos del Ministerio de Interior, esa cifra se eleva a 26.094 si se contabilizan los pasajeros de vuelos regionales regulares realizados por Aerolíneas entre el 13 y el 17 de marzo.



VUELOS ESPECIALES E IRREGULARIDADES



El 20 de marzo la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) de Argentina resolvió autorizar unos 120 vuelos especiales de otras compañías aéreas para la repatriación de argentinos y el regreso a sus países de extranjeros varados en Argentina.



La titular de ese organismo, Paola Tamburelli, advirtió que se detectaron casos de aerolíneas internacionales, como Copa y Gol, que ofrecían vuelos a Argentina no autorizados por la ANAC.



"Nos estamos encontrando con empresas que organizan vuelos que sin estar previamente autorizados, suben a los pasajeros y luego les informan que ANAC no les permite volar. Lo que no comunican es que nunca hicieron el pedido de autorización.", explicó Tamburelli.



Según la funcionaria, "se ha detectado este tipo de situaciones en más de una ocasión, en vuelos de las empresas Copa y Gol, quienes hacen abordar pasajeros que llaman desesperados".



"Por otro lado también detectamos vuelos que, estando autorizados, decidieron no despegar porque a las empresas no les resulta redituable desde el punto de vista económico", añadió la funcionaria en un comunicado, en el que advirtió que la ANAC analizan las sanciones a aplicar por estas prácticas en momentos de crisis.



ARGENTINOS QUE SE FUERON ANTE RESTRICCIONES



Al momento de imponerse las primeras restricciones aéreas, se calculó que el número de argentinos en "zonas afectadas" era de 25.000.



Sin embargo, desde el Gobierno advirtieron que cerca de 30.000 argentinos salieron del país por vía aérea (unos 20.000) y terrestre (unos 10.000) desde el 13 de marzo, cuando ya el Ejecutivo había advertido que no habría vuelos regulares desde el 17 y que sería inminente un cierre total de todas las fronteras.



"Más de 20.000 personas se fueron de Argentina después de que el día 12 de marzo yo les avisé a todos los argentinos de que había una pandemia. (...) Parte de esos argentinos son los que hoy me reclaman que los traiga urgente", lamentó hoy el presidente argentino, Alberto Fernández, en una entrevista con el canal Telefé.



Solá dijo que en las listas oficiales que maneja su ministerio para la repatriación figuran unas 10.000 personas.



Aclaró que se dará prioridad para el regreso a quienes estaban fuera de Argentina desde antes del 13 y con boleto de regreso o a ancianos o mujeres embarazadas o con niños.



Además de los vuelos especiales operados por Aerolíneas Argentinas y otras compañías autorizadas, también hubo repatriaciones con aviones de la Fuerza Aérea argentina (desde Perú) y por vía fluvial, con la empresa Buquebús, desde Uruguay.

REGRESO A ESPAÑA



Este domingo salió de Buenos Aires un vuelo de Iberia a Madrid con 270 españoles, según informó en su cuenta de Twitter la embajada de España en Argentina.

"Seguimos trabajando para que haya más vuelos", agregó.

El pasado 19 de marzo, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, dijo que "había mantenido una buena conversación" con el canciller argentino para organizar el retorno "ordenado" de los españoles varados en Argentina. EF