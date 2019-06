Argentina y Uruguay recuperan energía parcialmente tras apagón masivo

Agencia AFP

16.06.2019

Los servicios de energía fueron restablecidos en más del 50% en Argentina y Uruguay luego de un apagón masivo que dejó sin electricidad a los dos países en la mañana del domingo.

Pasadas las 15H30 locales (18H30 GMT), el servicio había vuelto para 56% de los usuarios en Argentina, según el ministro de Energía Gustavo Lopetegui. En tanto, la empresa UTE, de Uruguay, indicó que los servicios se reanudaron en 75% de ese país.

Las autoridades argentinas aún desconocen las causas del corte eléctrico.

"Son fallas que ocurren con asiduidad. Lo extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", dijo Lopetegui en una rueda de prensa, al explicar que la caída "se produce de forma automática para proteger el sistema".

"No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. No descartamos ninguna posibilidad, pero un ciberataque no figura entre las alternativas primarias que se están considerando", añadió.

El corte se produjo a las 07H07 locales (10H07 GMT) por una falla del sistema de transporte desde Yacyretá, la represa binacional en la frontera con Paraguay.

"El sistema eléctrico argentino es muy robusto, con capacidad de exceso tanto en generación como en transporte", enfatizó Lopetegui, al referir que la falla se produjo en un momento de baja demanda, pues es "un domingo y no hace ni mucho calor ni mucho frío".

Es la primera vez que ocurre un apagón que alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay. En Paraguay se registraron cortes momentáneos y localizados de energía.

Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3,4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada unos 450 km al norte de Buenos Aires y unos 500 km al norte de Montevideo.

- Ciudades a media máquina -

En Buenos Aires, pese al retorno paulatino de la energía, no funciona el metro ni los trenes y el servicio de transporte se limita a autobuses y taxis.

Algunos supermercados y otros comercios abrieron desde primera hora de la mañana, apoyados por generadores de energía propios.

Los centros de salud trabajan con plantas eléctricas. "El único inconveniente son los ascensores. Solo tenemos uno en funcionamiento, pero todos los servicios están operando sin problemas", dijo a la AFP un empleado en el Hospital Fernández.

Montevideo también luce semidesolado, en un día además de intensas lluvias para las dos capitales.

- Día del padre a oscuras -

Este domingo es el Día del Padre en Argentina y los restaurantes esperaban mucha clientela.

"Esto nos mató", dijo a la AFP Luciano Ferreira, dueño de un restaurante popular en el barrio de Boedo, donde al mediodía aún no había vuelto la luz. Con meseros y parrilleros sentados a la espera, explicó que esperaban un lleno total y ganar dos o tres veces lo que un día normal, pero ya la oportunidad está perdida

Muchos desconectaron todos sus aparatos en casa por temor a que se dañen si hay elevado voltaje al regresar la electricidad.

En grupos de Whatsapp, amigos y vecinos compartieron recomendaciones como la de ahorrar agua por si el apagón se extiende en el tiempo.

En la ciudad de Junín, en la región llanera de la pampa argentina, los habitantes se abastecieron de agua potable en los supermercados.

"Por suerte en el patio de la casa tenía dos baldes que se llenaron solos con la lluvia. Volvimos a la edad de piedra. Esto pasa porque dependemos mucho de las computadoras", dijo a la AFP Eduardo Gralatto, vecino de Junín.

En Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, muchos se acercaron a las panaderías para comprar las últimas cosas para preparar el tradicional asado por el Día del Padre.

"Optamos por abrir porque necesitamos trabajar, pero ya temprano perdimos siete u ocho mesas de clientes que se levantaron y se fueron porque no podemos preparar café ni hornear pan", comentó a la AFP Carlos Arce, dueño de una panadería.

En Argentina se celebran además este domingo elecciones a gobernador en cuatro provincias, y reportes de prensa daban cuenta de votantes sufragando a la luz de las velas.