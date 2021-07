Impactante registro: Auto "vuela" y se termina estrellando en Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

22.07.2021

Durante los últimos días se ha viralizado un impactante accidente en el que se ve como un vehículo aparece volando por los aires y termina por estrellarse contra el pavimento dejando una estela de humo negro tras su paso.

Todo esto quedó captado gracias a la cámara delantera de una camioneta que transitaba por la Autopista 99 en Yuba City, registro el cual se convirtió en viral rápidamente por internet.

En el video se puede escuchar la sorpresa de los ocupantes del vehículo que filmó como el automóvil apareció desde un lado de la carretera impactando de frente contra la pista.

Oh My God ! 😰😰

A car flies off overpass and crash-lands on highway - yet miraculously no one was seriously hurt

Highway 99 in Yuba City, California last Wednesday#Viral @DashCamTwats #California @justinbieber pic.twitter.com/z9HLQPFrjp