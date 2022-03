Bachelet denuncia destrucción de pueblo ucraniano tras ataques rusos

24Horas.cl Tvn

03.03.2022

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este jueves que el pueblo de Volnovaja, ubicado al este de Ucrania, ha sido prácticamente destruido en su totalidad por bombardeos rusos y que todavía quedan algunos residentes escondidos en sótanos.

De acuerdo a lo señalado por la ex presidenta de la República y actual autoridad de las Naciones Unidas, las operaciones de Moscú se intensificaron en las últimas horas.

"Las operaciones militares se intensifican conforme aquí hablamos, con bombardeos sobre o cerca de grandes ciudades", dijo Bachelet, para luego enumerar varias urbes ucranianas, como Kiev, Járkov, Mariúpol o Jersón, una ciudad del sur del país que ha sido la primera en caer en manos de las fuerzas rusas.

Consignar que las palabras de la autoridad se dan en medio de la intensificación de ataques en Kiev y otras zonas.

Asimismo, la propio ONU cifró en un millón las personas que abandonaron el país presidido por Volodimir Zelenski.

El Comisionado para los Refugiados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, informó de una nueva cifra tras la crisis que frente Ucrania ante Rusia.

"En sólo siete días hemos sido testigos del éxodo de un millón de refugiados de Ucrania a los países vecinos", escribió en su cuenta de Twitter.

De igual manera, agregó que "para muchos millones más, dentro de Ucrania, es hora de que las armas se callen, para que se pueda brindar asistencia humanitaria que salve vidas".

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.