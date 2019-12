Bachelet sobre crisis social: "Cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo pasa lo que está pasando, por ejemplo en Chile"

24Horas.cl Tvn

10.12.2019

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue increpada este martes en Madrid por un pequeño grupo de manifestantes que le mostraron su repulsa por la crisis social que vive el país.



Fue al término del acto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que la representante de la ONU participó en la Casa de América de la capital española junto a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y a la activista sudanesa Alaa Shala.



"Michelle escucha nuestro grito, ya son cientos los ojos perdidos", gritaron los manifestantes en referencia a los heridos por los disturbios que desde hace semanas tienen lugar en las calles de las ciudades chilenas, en donde han muerto al menos 24 personas desde el pasado 18 de octubre.



"ONU, entiende, en Chile matan gente", proclamaban junto a una pancarta en la que se podía leer "Chile despertó y le dispararon en los ojos".

En su intervención en la mesa redonda junto a Calvo y a Shala, Bachelet hizo referencia a la situación que Chile, junto a otros países de la zona, está viviendo.

"No todo es cambio climático", dijo. "También hay un problema importante con los sistemas políticos y económicos que no dan respuesta a los ciudadanos y cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo pasa lo que está pasando, por ejemplo en Chile".



Por eso alentó a plantearse "¿qué pasa con los sistemas políticos que no generan los resultados que la gente reclama?. Hay que hacer una reflexión profunda de qué pasa ahí y cuáles son los cambios que tenemos que dar".

Cabe recordar que durante este lunes, la expresidenta también fue increpada por manifestantes en la COP25 desarrollada en España.

LA MUJER, CLAVE PARA EL CAMBIO

La expresidenta chilena remarcó que son las mujeres las que "sufren un mayor impacto" en los conflictos, por el cambio climático y en las migraciones, "con tremendas tragedias por el tráfico de mujeres y niñas"



"Las dificultades más grandes se dan por su percepción como ciudadanas de segunda clase y por la poca convicción de que son clave para hacer frente a los desafíos que el mundo tiene", afirmó.





En ese sentido, subrayó que "hay falta de voluntad y prioridad política, porque los discursos y los marcos legales son espléndidos, pero no se llevan a la práctica".



"Hay poco apoyo y tenemos que hacer retroceder el retroceso, pero no volviendo al punto anterior", dijo.



Por eso abogó por llegar a los "no convertidos" y generar "más espacios para convertir a mas personas, que haya más campeones por los derechos humanos y de las mujeres".



También proteger la vida de los defensores de los derechos humanos (de tierras y pueblos originarios, ambientalistas y mujeres). "Hay que apoyarles. Esperamos más hombres defendiendo los derechos de las mujeres", indicó.

