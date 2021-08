Bebé de cinco meses murió tras ataque de una urraca en Australia

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

12.08.2021

Conmoción hay en una familia australiana por la muerte de su pequeña bebé Mía de tan sólo cinco meses de edad. El trágico accidente ocurrió el pasado domingo en el parque Glindemann, de la ciudad de Brisbane, luego de que un ave atacara a la menor.

La niña recorría el parque en los brazos de su madre Simone cuando fue atacada por una urraca. En la desesperación de la mujer por tratar de salvar a su hija, tropezó y cayó.

Según informó CNN Español, trasladaron a Mia de urgencia al Servicio de Ambulancias de Queensland, sin embargo, murió a causa de las lesiones sufridas en la caída.

: Confesó seguir teorías conspirativas: dueño de escuela de surf mató a sus dos hijos en México Leer más

"Los padres y los testigos hicieron un trabajo realmente fantástico. Nos hicieron llegar muy rápido y permitieron que la pequeña tuviera la mejor oportunidad posible", indicaron los paramédicos del servicio de urgencias.

Las muerte de la menor ha provocado reacciones en Brisbane. Su alcalde Adrian Schrinner, se refirió a la tragedia en su cuenta de Twitter. "La pérdida de Mia de cinco meses, en circunstancias tan trágicas, es algo que ha conmocionado a nuestra comunidad hasta la médula", señaló.

The loss of five month old Mia, in such tragic circumstances, is something that has shocked our community to the absolute core.



I want Mia’s family to know Brisbane is with them and Nina and I personally donated to their Go Fund Me page this morning.https://t.co/SKXM1792lk