Biden admite fallos en la estrategia de tests de EE.UU. y "fatiga" pandémica

Agencia EFE

19.01.2022

El presidente de EE.UU., Joe Biden, admitió este miércoles que su Gobierno debió hacer más tests para detectar el COVID-19 hace meses y que eso ha contribuido a la "fatiga" pandémica, sobre todo tras la llegada de la variante Ómicron, que describió como un "nuevo enemigo".



"Aunque hemos hecho muchos avances, sé que hay mucha frustración y fatiga", dijo Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple el jueves.



"¿Debimos haber hecho más tests antes? Sí. Pero estamos haciendo más ahora. Hemos pasado de cero tests (de antígenos) para hacer en casa hace un año a 375 millones de tests en el mercado solo este mes", agregó.



El mandatario reconoció que la llegada de la variante ómicron en un momento en el que parecía que la pandemia estaba remitiendo "ha sido demasiado" difícil de soportar para muchos estadounidenses, pero subrayó que ese fenómeno no debe causar "pánico".



"(La lucha contra la pandemia) es un trabajo que aún no ha terminado. Iremos a mejor. Estamos avanzando hacia un momento en el que COVID-19 no perturbará nuestras vidas diarias, en que el COVID-19 no será una crisis", prometió.



Confió en que las vacunas y las tests sigan permitiendo "salvar vidas" y "mantener abiertos los negocios y las escuelas" e insistió en que el 95 % de los recintos escolares del país siguen abiertos a pesar de los problemas que ha causado la variante ómicron.



Las autoridades sanitarias de EE.UU. han recibido críticas durante las últimas semanas por sus confusas recomendaciones sobre los días de aislamiento y el uso de mascarilla ante la variable ómicron.



La Casa Blanca ha tratado de corregir su respuesta en los últimos días, al anunciar que los estadounidenses pueden solicitar el envío de un máximo de cuatro pruebas de antígenos gratuitas por hogar, y que también podrán acceder gratis a un total de 400 millones de mascarillas del tipo N95 en varias localizaciones del país.