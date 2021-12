Biden da negativo a COVID-19 tras viaje con un funcionario que resultó contagiado

Agencia EFE

21.12.2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio negativo por covid-19 este lunes, tras someterse a un test después de que un miembro de nivel medio de su Gobierno resultara positivo luego de haber viajado en el avión presidencial, informó la Casa Blanca.



La secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló en un comunicado que el funcionario, completamente vacunado y con su refuerzo, había pasado aproximadamente 30 minutos cerca del gobernante en el Air Force One mientras viajaba de Orange (Carolina del Sur) hacia Filadelfia, en Pensilvania.



La portavoz afirmó que es "de interés para el público" saber si se considera que el presidente, su vicepresidenta, Kamala Harris, así como la primera dama y el segundo caballero "han estado en estrecho contacto con un funcionario de la Casa Blanca que posteriormente da positivo por covid".



Psaki puntualizó que la persona -"que no tiene contacto habitual con el presidente"- dio negativo en la prueba exigida a todos los viajeros antes de subir a la aeronave presidencial y no fue hasta el domingo cuando empezó a experimentar los síntomas.

Este lunes, el funcionario cuya identidad no fue revelada recibió un resultado positivo, agregó la nota.



La portavoz indicó que, como parte de las pruebas periódicas a las que somete el presidente, dio negativo el domingo en un test de antígenos.



Pero, "después de ser notificado del resultado positivo" del miembro del personal, se sometió a una prueba PCR "y dio negativo".



"Se le volverá a hacer la prueba el miércoles", añadió Psaki, quien apuntó que Biden continuará con su agenda diaria.



Según los datos publicados este lunes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), ómicron ya es la variante del coronavirus que más contagia en Estados Unidos, donde entre los pasados 12 y 18 de diciembre supuso el 73,2 % de los nuevos casos.



Ante el aumento de los casos y las hospitalizaciones en las últimas semanas, algunas ciudades del país han anunciado nuevas restricciones, entre ellas el requisito de llevar mascarilla facial en lugares públicos cerrados.