Una corte de EE.UU. anula la condena por abusos sexuales contra Bill Cosby

Agencia EFE

30.06.2021

La Corte Suprema del estado de Pensilvania (EE.UU.) anuló este miércoles la condena por abusos sexuales contra el cómico Bill Cosby, icono de la cultura popular estadounidense y que hasta ahora estaba encarcelado en una prisión estatal cerca de Filadelfia.



La decisión de la Corte Suprema de Pensilvania allana el camino para que Cosby, de 83 años, pueda salir de prisión tras haber pasado algo más de dos años entre rejas.



Fue condenado en 2018 a un máximo de diez años de cárcel, de los que debía cumplir al menos tres, por haber agredido sexualmente en 2004 a la canadiense Andrea Constand, una de las más de 60 mujeres que denunciaron al actor y que asegura que Cosby la drogó antes de abusar de ella.



La víctima era entonces la entrenadora de baloncesto del equipo femenino de la Universidad de Temple, donde el actor estudió y de la que él era un importante donante.



En la sentencia, a la que accedió Efe, la Corte Suprema de Pensilvania argumenta que la condena debe ser anulada porque, más de una década antes del juicio, Cosby había llegado a un acuerdo con un fiscal para no ser enjuiciado criminalmente por los abusos contra Constand.



Además, la Corte Suprema cree que Cosby no tuvo un juicio justo porque el magistrado entonces encargado del caso permitió que testificaran, además de Constand, otras cinco mujeres que decían ser víctimas de los abusos del actor.



Más de 60 mujeres han acusado a Cosby de abusar sexualmente de ellas entre 1960 y 2000, aunque esos casos no prosperaron por haber prescrito y solo se pudo llevar a juicio las alegaciones de Constand.



El actor se ganó el apodo de "papá de América" por su papel como el doctor Cliff Huxtable en "The Cosby Show", un programa de la década de 1980 que mostraba la vida de una familia afroamericana de clase media y que rompía con los estereotipos con el que la comunidad negra era retratada hasta entonces en la televisión.



Posteriormente cayó en desgracia y se convirtió en el primer famoso enjuiciado en la era del movimiento "Me Too", que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer.