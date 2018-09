Boeing 737 cae en una laguna de una isla de Micronesia: Pista de aterrizaje "le quedó corta"

Agencia AFP

Un avión comercial cayó el viernes en una laguna de arrecife de una isla de Micronesia, en el Pacífico, pero los pasajeros y la tripulación pudieron ser rescatados del aparato que quedó medio hundido, según la prensa local y la compañía aérea.

El Boeing 737 de Air Niugini erró en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Weno y terminó en la laguna de arrecife.

En fotos y videos publicados en las redes sociales se ve a habitantes de la isla socorriendo a los pasajeros y la tripulación.

Según la compañía de Papúa-Nueva Guinea, el avión unía la ciudad de Port Moresby con Pohnpei, capital de Micronesia, con una escala en Weno.

El aparato "tocó tierra en la pista" pero le quedó corta, explicó la compañía que señaló que no hubo heridos graves.

