Bolivia anuncia una planta para producir pasta de dientes a partir de la hoja de coca

Agencia EFE

11.01.2022

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este martes que se prevé instalar una planta productora de dentífrico hecho a partir de un alcaloide de la hoja de coca que previene las caries, durante la conmemoración del Día Nacional del Acullico o masticado de la planta.



En el evento, realizado en la casa de Gobierno en La Paz, el mandatario aseguró que su Administración trabaja para industrializar la planta con iniciativas como una industria "que produzca un dentífrico hecho de coca".

"Uno se pregunta cómo en las épocas milenarias no había dentistas y nuestros hermanos no tenían afecciones dentales. ¿Qué es lo que ocurría? Hay un alcaloide importante en la hoja de coca que neutraliza las caries y por eso vamos a implementar esta fábrica, esta industria de producción de dentífricos", resaltó.



Arce reconoció que el Gobierno no será pionero en esta industria, pues hace unos años hubo "un emprendimiento privado que apuntó a eso", pero que quedó sin materia prima a causa de las "políticas de reducción de los cultivos de coca" de los gobiernos anteriores.



El presidente boliviano señaló que esta planta será una primera iniciativa "y luego se vienen otras", pues la hoja de coca contiene unos 13 alcaloides "que tienen aceptación en la medicina, la nutrición, en el cuidado de la salud de las personas" y se pueden industrializar.





También lamentó algunos intentos por "desprestigiar la hoja de coca" e instó a "revalorizar, apreciar, respetar y proteger el símbolo ancestral" con "acciones firmes que enfrenten esta difamación" contra la planta.

Día nacional

Bolivia celebra el 11 de enero de cada año el Día Nacional del Acullico para conmemorar que en 2013 el país se adhirió nuevamente a Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir el masticado dentro de su territorio.



Además, una ley de 2016 declaró al "acullico" Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia por ser una "manifestación tradicional" que permite "extraer el contenido de nutrientes de la hoja de coca".







Según Arce, se preveía hacer un acto masivo para conmemorar esta fecha, pero las restricciones por la cuarta ola de la pandemia de la COVID-19 obligaron a tener un evento "pequeño, pero significativo".



"Hoy rendimos un homenaje a nuestra hoja de coca que a lo largo de los años se ha convertido en un símbolo de integración, reciprocidad y cultura", resaltó.



En el evento también participaron el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, y representantes de los campesinos de Los Yungas de La Paz, una de las zonas productoras de la planta en Bolivia.

La hoja

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

: "Me despido del mundo de forma trágica e injusta": Fallece niña de 4 años tras accidente en juego inflable Leer más

En 2017, el entonces Gobierno de Evo Morales promulgó una ley que amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.



Morales sigue siendo el máximo dirigente de las federaciones de cocaleros de la zona central del Trópico de Cochabamba, un cargo que ostentó incluso durante sus casi 14 años de Gobierno.





Los cultivos de la planta en Bolivia se incrementaron un 15 % al pasar de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas en 2020, según un informe difundido en agosto pasado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).