Bolivia autoriza la vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas

Agencia EFE

08.07.2021

El Gobierno de Bolivia autorizó este miércoles la vacunación contra el COVID-19 en mujeres embarazadas tras advertirse un incremento de contagios de la enfermedad en gestantes.



"Después de haber hecho las revisiones correspondientes, hoy hemos emitido un instructivo mediante el cual se permite a todos los servicios departamentales de salud (Sedes) administrar estas dosis a las mujeres embarazadas", afirmó el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una rueda de prensa.



La decisión se tomó tras observar "que ha incrementado el número de casos de mujeres infectadas y que estaban cursando un embarazo", explicó.



El ministro aseguró que cualquier lineamiento que dé su despacho "siempre va a estar basado en estudios serios".



El Ministerio de Salud emitió en esta jornada un instructivo para las autoridades sanitarias de las regiones y municipios y los responsables de programas nacionales, para que "se proceda a la vacunación de las mujeres gestantes o lactantes".



La inmunización se efectuará previa "asesoría adecuada" para que estas mujeres se informen y decidan si quieren o no recibir las dosis, señala el comunicado.



El instructivo justifica la decisión en "numerosos estudios" que demuestran que existe "un mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales en gestantes con covid-19" frente a la población "no obstétrica".



Las gestantes tienen "tres veces más posibilidades de requerir una admisión en unidades de cuidados intensivos, 2,9 veces más posibilidades de requerir ventilación mecánica y un 70 % mayor riesgo de mortalidad", agrega el comunicado.



El ministerio instruyó además "no limitar la vacunación a un trimestre de gestación específico", ni suspender la lactancia por la inmunización, así como tener un registro de la condición como gestante y "hacer un seguimiento" a aquellas que decidan recibir las dosis, entre otras recomendaciones.



La decisión fue ampliamente estudiada por el Comité Nacional de Inmunización y se basó en informes de sociedades científicas internacionales que indagaron sobre el manejo de la vacuna en mujeres embarazadas, explicó por su parte el responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, según un comunicado del Ministerio de Salud.



"Cualquiera de las vacunas se puede suministrar, no se hace selección de vacunas, no hay una dosificación especial, es la misma como para cualquier otra persona", indicó Enríquez citado en la nota de prensa.



MÁS VACUNAS



Bolivia acumula 17.013 muertes y 448.213 contagios de la enfermedad desde marzo de 2020.



Hasta el momento se ha inmunizado a 755.898 personas con ambas dosis de las vacunas anticovid y 2.138.120 recibieron las primeras dentro de la estrategia gubernamental que la semana pasada se amplió a los mayores de 18 años, tras cumplir desde fines de enero con una programación con distintas etapas.



El ministro de Salud destacó que en la víspera se batió un récord diario de vacunación con 86.000 dosis aplicadas en un solo día.



Auza y el canciller boliviano, Rogelio Mayta, anunciaron que entre el viernes y domingo próximos el país recibirá más de dos millones de dosis de vacunas Sputnik, Janssen y Sinopharm.



El viernes llegarán 525.000 unidades de la rusa Sputnik V y el sábado arribarán las 1.008.000 vacunas Janssen donadas por el Gobierno de Estados Unidos y distribuidas mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas, precisó Mayta.



Los envíos anunciados se completarán el domingo con la llegada de medio millón de vacunas chinas Sinopharm, añadió.