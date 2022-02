Brutal caso de violencia escolar: Compañera le dio 36 golpes directo en la cabeza y nadie intervino

24Horas.cl Tvn

08.02.2022

Impacto hay en el condado de Clark en Las Vegas, Estados Unidos, después que se diera a conocer un registro al interior de una sala de clases en la que una niña arremete duramente en contra de otra. Le propinó una treintena de golpes directo en la cabeza a vista y paciencia del resto de sus compañeros.

En las imágenes se ve cómo algunos de sus compañeros incluso ríen, mientras alguien que no se alcanza a ver dice "basta, déjala", sin embargo, en ningún momento alguno de ellos interviene.

El video se extendió en redes sociales, generando polémica fuera de la escuela debido al nivel de violencia de las imágenes.

Si bien no se ha dado a conocer la edad de las alumnas, parecieran ser jóvenes que no superan los 17 años.

De acuerdo al medio 3News la policía indicó que la joven fue citada a declarar, mientras que un profesor dijo que no es la primera pelea que ve en el recinto.

Incluso, profesores están tratando de llamar la atención por lo que califican como una "crisis en la sala de clases" tras una serie de incidentes en diversas escuelas del condado.

