Ciclista muere a tiros luego de ser confundido con un animal y parte de su familia celebra el hecho

21.10.2018

21.10.2018

En los Alpes franceses se dio inicio a una historia que sorprendió a muchos. La muerte de un ciclista a manos de un cazador desencadenó un terrible historia, tanto así, que hasta la madre del fallecido celebró su muerte.

Marc Sutton falleció de un escopetazo luego de que un cazador lo confundiera con un jabalí, por lo que la curiosa muerte llamó la atención de la prensa por la accidental muerte del ciclista.

Gracias a la repercusión de esta noticia, una mujer declaró estar "aliviada" por la muerte del hombre de 34 años.

"Simplemente me sentí aliviada de que ya no nos haría más daño", declaró la joven quien confesó haber sido atacada reiteradas veces por el sujeto.

"Él me pateaba, me ahorcaba, me ponía destornilladores y cuchillos en el cuello y amenazaba con matarme", aseguró la joven, quien además envió un mensaje al cazador que dio muerte a Sutton: "Quiero que la persona que disparó no se sienta culpable porque nos hizo un gran favor".

Sin embargo, fueron las palabras de la propia madre del fallecido las que llamaron la atención ya que la mujer publicó en su Facebook "ojalá te pudras en el infierno Marc Sutton".

La mujer aseguró no ser víctima de hackeo y que esas palabras efectivamente son de "la mujer que lo parió", agregando que "este hombre era un monstruo. Una bala le dio a un animal. Apuntaste bien. El karma te llamó".

A estas palabras se suman las de la hermana del fallecido, quien aseguró haber sido violada por su hermano cuando niña.

Lo anterior fue negado por el padre de ambos, quien aseguró que un largo conflicto familiar está detrás de las acusaciones de su hija.

"Estoy devastado. Están tratando de manchar el nombre de mi hijo ahora que está muerto. Espero que las acciones legales les impida causar más daño", señaló el padre del ciclista.