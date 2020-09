Congreso de Perú aprobó debatir destitución del presidente Vizcarra

"No voy a renunciar", dijo el mandatario del país vecino, que se encuentra en el ojo del huracán luego de la difusión de un audio que reveló las coordinaciones para desligarse de una denuncia de presunta corrupción.

Agencia EFE

11.09.2020

El Congreso de Perú aprobó debatir el viernes un pedido de destitución o vacancia contra el presidente peruano, Martín Vizcarra, después de la difusión de un audio que reveló las coordinaciones del mandatario para desligarse de una denuncia de presunta corrupción.

La Junta de Portavoces del Parlamento acordó presentar el pedido de vacancia (destitución) con el voto de 26 legisladores y esta moción tendrá que ser admitida a debate con el apoyo de al menos de 52 legisladores, de un total de 130.

Los parlamentarios sostienen en su pedido de vacancia presidencial que Vizcarra "de manera reiterada y permanente ha faltado a la verdad al país y ha obstruido las investigaciones en sede congresal y penal respecto al caso Richard Swing".

El aludido caso responde a la contratación del desconocido cantante Richard Swing por el Ministerio de Cultura para labores para las que no estaba calificado.

Grave crisis en Perú tras la revelación de audios que comprometen al presidente Vizcarra Leer más

Vizcarra intentó eludir la responsabilidad en esta contratación, en plena pandemia de la COVID-19, aunque recordó haberlo conocido en la campaña electoral del 2016, en la que postuló como vicepresidente en la fórmula del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El pedido de vacancia necesita el voto de 87 legisladores para ser aprobado, tras su admisión por el pleno, un trámite que se podría realizar el mismo viernes si así lo deciden los parlamentarios.

Congreso se dirige a Fuerzas Armadas

Tras informar de la moción de vacancia presentada, el titular del Congreso, el opositor Manuel Merino, declaró a la ciudadanía que "tengan la tranquilidad que estos hechos lamentablemente que generaron esta crisis política no son responsabilidad de este Parlamento".

Asimismo, les pidió a las fuerzas armadas y a los ciudadanos que tengan "la total seguridad", que "este Congreso actuará estrictamente de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso".

Por su parte, el portavoz del partido Morado, Gino Costa, expresó su preocupación de que se pretenda "enviar a su casa" a Vizcarra sin las evidencias suficientes de una inconducta, ni una investigación imparcial.

Ante la falta de una bancada oficialista, el partido Morado manifestó, en un comunicado, que "nada de esto ayuda a un proceso electoral que garantice la continuidad democrática", en referencia a los comicios de abril del 2021.

En tal sentido, demandaron que las investigaciones contra Vizcarra y su entorno se hagan a profundidad y que el mandatario "asuma su responsabilidad plenamente ante la Justicia".

Vizcarra denuncia complot

Horas antes, Vizcarra fue categórico en denunciar a quienes difundieron las grabaciones como parte de "un complot contra la democracia" y defendió sus palabras que aparecen en las grabaciones como "conversaciones privadas" obtenidas "ilegalmente" que no constituyen "ningún delito".

"A estos personajes no les interesa el país y la democracia, solo quieren tomar el gobierno, y garantizar su control hasta el 2026, estamos en un complot contra la democracia", expresó el jefe de Estado.

Los audios difundidos por el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, revelan las coordinaciones de Vizcarra con sus asesores para supuestamente negar su vinculación con el cantante Richard "Swing", que durante años fue contratado por el ministerio de Cultura para trabajos poco justificables y para los que no tenía calificación.

: Brutal crimen policial en Colombia: Protestas ya han dejado ocho muertos Leer más

"Nunca ha negado conocer al señor Richard Swing, pero no he intervenido en el proceso de contratación", aseveró Vizcarra, tras admitir también que las conversaciones fueron coordinaciones internas realizadas en Palacio de Gobierno.

"Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente alto. Pero nada constituye causal de vacancia", remarcó el gobernante.

Vizcarra recordó que en marzo del 2018 firmó "un compromiso con todos los peruanos de culminar el mandato y así lo haré", al recordar la fecha en que asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por vínculos con la empresa Odebrecht.



"No voy a renunciar, no me corro", insistió.