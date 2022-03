Corte de La Haya fija para abril para alegatos por el río Silala

24Horas.cl Tvn

09.03.2022

Durante la tarde de este miércoles, Cancillería informó que la Corte Internacional (CIJ) de la Haya fijó las fechas para los alegatos orales por el caso del Río Silala que enfrenta a Chile con Bolivia.

A través de un comunicado,el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "la Corte Internacional de Justicia ha comunicado que los alegatos orales del caso sobre el Estatus y Usos de las aguas del Silala, se iniciarán el viernes 1 de abril de 2022, en la ciudad de La Haya, Países Bajos".

Asimismo confirmaron que la serie de alegatos continuará hasta el jueves 14 de abril.

Recordar que nuestro país decidió en 2016 denunciar a Bolivia ante la CIJ de para impedir que el país vecino detuviera el flujo de este cauce y declarar que el reparto del recurso natural debe hacerse “de forma equitativa y razonable”.



La Paz planteó, en sus contrademandas ingresadas en 2018, que las aguas del Silala fueron canalizadas hacia la frontera debido a unas obras hechas por una empresa chilena de ferrocarriles en la década de 1920, versión que Chile rechaza.



El juicio estaba fijado, en un principio, para abril de 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19 la fecha se debió aplazar.

En tanto, la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia señaló recordó que nuestro país presentó la demanda en junio de 2016, asegurando además que "el equipo jurídico ha trabajado con seriedad, rigurosidad y profesionalismo".

"Durante estos alegatos defenderemos nuestros argumentos con la tranquilidad de que contamos con evidencia científica sólida que respalda nuestra posición de que el río Silala es un río internacional que cruza la frontera hacia nuestro país en forma natural y que el derecho internacional dispone que ambos ribereños tienen derecho a un uso equitativo y razonable de sus aguas", recalcó la autoridad.

Según el ministerio nacional, el calendario de los alegatos orales es el siguiente:

Como aún se mantiene la pandemia en todo el mundo, “las audiencias se realizarán en un formato híbrido: algunos miembros de la Corte asistirán a las vistas orales en persona en el Gran Salón de la Justicia, mientras que otros participarán de forma remota”, aclaró la Corte.

