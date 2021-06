Creman cuerpo de mujer por error: restos fueron entregados a otra familia

24Horas.cl Tvn

09.06.2021

Tras una serie de irregularidades, el cuerpo de una mujer de 64 años fue cremado por error en la ciudad de Santa Fe, Argentina, al tiempo que los restos fueron entregados a otra familia.

Se trata de María Eugenia Bitti, quien había sido internada el pasado 5 de junio al interior del Sanatorio Servicios Médico por su delicado estado de salud.

De acuerdo a lo informado por Todo Noticias (TN), en el lugar le realizaron el test PCR para descartar que estuviera contagiada de Covid-19, cuyo resultado finalmente dio negativo.

Luego de realizar algunos exámenes, los médicos tratantes le detectaron peritonitis, razón por la cual fue sometida a una operación de urgencia. Sin embargo, la paciente murió durante la jornada de este lunes por un paro cardiorrespiratorio.

De esta forma, los hijos de la mujer iniciaron los trámites para llevar a cabo los servicios fúnebres, pero ocurrieron diversos episodios confusos que demoraron la entrega del cuerpo.

"En el acta del sanatorio figura que ella murió por un paro cardiorrespiratorio", indicaron Javier y Marianela Galassi, hijos de la fallecida, quienes luego explicaron que el cuerpo había sido identificado como Covid positivo.

Posteriormente, "nos llamaron para avisarnos que no encontraban el cuerpo de mi mamá. Mi hermano entró a la morgue del sanatorio y corroboró que no era el de ella el que estaba allí".

Finalmente, les comunicaron que el cuerpo había sido trasladado por error a San Carlos y cremado a las 13:00 horas del mismo lunes, dado que se pensaba que había muerto a causa de Covid-19, diagnóstico que finalmente fue descartado.

"Nosotros teníamos derecho a velarla, lo íbamos a hacer porque ella no tenía COVID y no pudimos. Queremos difundirlo para que a otras familias no les pase lo mismo de tener que atravesar por este dolor. Tanto en Servicios Médicos como en la cochería Española hay responsables. Estamos a la espera de lo que nos diga la fiscal", puntualizaron.