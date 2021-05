Cuatro personas heridas tras ataque con cuchillo en Nueva Zelanda

Agencia EFE

10.05.2021

Cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en un ataque con cuchillo perpetrado este lunes en un supermercado de la ciudad de Dunedin, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, en un incidente que según autoridades no parece que tenga motivaciones terroristas.



"Cuatro pacientes están ingresados en el hospital, tres en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y uno en la sala general", según las autoridades sanitarias neozelandesas citadas por Radio New Zealand.



La Policía indicó que el presunto agresor está bajo su custodia, tras ser detenido por los transeúntes antes de que llegaran las autoridades.



El asaltante, que también fue llevado al hospital, deberá comparecer ante un tribunal después de que se formulen los cargos en su contra.



El policía Paul Basham dijo a periodistas la investigación sobre estos hechos estaba en sus primeras etapas, pero se cree que el ataque fue al azar.



"A tenor de lo que sabemos, creemos que se trata de un ataque aleatorio", recoge Radio New Zealand.



Por su lado, la primera ministra, Jacinda Ardern, comentó tras una reunión del Gabinete que por el momento nada parece indicar que este incidente esté relacionado con un acto de terrorismo.



"No está demás decir que este ataque es de gran preocupación y quiero reconocer las acciones valientes de los transeúntes", remarcó Ardern al afirmar que la Policía está intentando determinar las motivaciones detrás del incidente.



Nueva Zelanda, un país tranquilo sin mayores problemas de criminalidad, fue escenario de un ataque supremacista contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch en marzo de 2019, que dejó 51 muertos y otras 40 personas heridas.



El autor de ese ataque supremacista, el australiano Brenton Tarrant, fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, por 51 cargos de asesinato, 40 de tentativa de asesinato y uno por terrorismo.