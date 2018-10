Dan a conocer imágenes del avión de Lion Air que se estrelló en Indonesia

24Horas.cl Tvn

29.10.2018

Durante la mañana de este lunes, un avión Boeing 737 de Lion Air se estrelló en la costa de Indonesia luego de que perdiera contacto con su agencia.

El vehículo, que transportaba a 189 pasajeros, impactó contra el mar. "El avión se estrelló en el agua", declaró a la AFP Yusuf Latif, portavoz de los rescatistas. "Seguimos buscando los restos del aparato".

El vocero de la agencia de desastres indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, difundió mediante Twitter algunas imágenes del avión caído, en las que se pueden visualizar escombros.

“Aún no sabemos si hay sobrevivientes”, dijo Syaugi en una conferencia de prensa. “Esperamos, rezamos, pero no podemos confirmar”.

El vuelo JT610 despegó alrededor de las 06.20 hora local y debía aterrizar en la capital de la región minera de estaño de Bangka-Belitung a las 07.20 hora local, según mostró el sitio web Flightradar 24.

“No podemos hacer comentarios en este momento”, dijo Edward Sirait, director general de Lion Air Group, y agregó que se planea ofrecer una conferencia de prensa el lunes. “Estamos tratando de recopilar toda la información y datos”.

Lion Air JT 610 crashed just 13 minutes after take off from Jakarta airport and is reported to have gone down in water about 30 to 40 metres deephttps://t.co/yb1pybVF4s pic.twitter.com/l6EmAU43Ko