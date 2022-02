De milagro no hubo víctimas: video capta caída de un helicóptero en plena playa de Miami

Agencia EFE

20.02.2022

Al menos una cámara de seguridad captó el momento preciso en que un helicóptero se estrelló este sábado a escasos metros de la playa en Miami Beach (Florida, EE.UU.). En el lugar se encontraban decenas de bañistas que disfrutaban del agua del mar.



En un video publicado por la Policía de Miami Beach se puede ver cómo el helicóptero, cuyas hélices siguen girando, se precipita sobre el mar a pocos metros de donde se encontraban los bañistas que eligieron esta la turística zona de South Beach.

En Twitter, la Policía de Miami Beach indicó que los dos ocupantes del helicóptero fueron trasladados a un hospital cercano y se encuentran en "condición estable".





This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



