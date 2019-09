Decenas de testigos y nadie intervino: Controversia en EEUU por crimen de un adolescente

24Horas.cl Tvn

20.09.2019

El asesinato en plena vía pública a puñaladas de un adolescente de 16 años en Estados Unidos fue grabado por un alto número de testigos, sin que nadie interviniera para evitar las agresiones.

Así lo denunció la policía de Long Island, en el estado de Nueva York. Según los antecedentes obtenidos del hecho, la víctima, identificada como Khaseem Morris, fue abordada por un grupo de seis personas a las afueras de una pizzería que lo atacaron, presuntamente, por un triangulo amoroso.

Uno de los registros de este escabroso hecho muestra cómo el menor intenta defenderse, pero termina abatido por una estocada en el pecho que le provocó la muerte pocas horas después en un hospital local. "Estaban ahí y no ayudaron a Khaseem. Grabaron su muerte en lugar de ayudarlo", declaró uno de los policías a cargo del procedimiento.

Tras realizarse las primeras investigaciones, la policía local capturó a un joven de 18 años presuntamente involucrado en el hecho.

18 yr old Tyler Flach leaves Nassau co police department for afternoon arraignment in stabbing death of 16 year old Khaseem Morris in Oceanside. @wcbs880 pic.twitter.com/kYGeoSXpQD