Descubridores del virus de la hepatitis C ganan el Nobel de Medicina

05.10.2020

El premio Nobel de Medicina fue adjudicado por los investigadores que descubrieron el virus de la hepatitis C.

Se trata de Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice, quienes fueron los seleccionados por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

El descubrimiento permitió que "ahora existan análisis de sangre altamente sensibles para el virus que prácticamente han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo y han mejorado así considerablemente la salud global", según la explicación del Instituto.

Alter nació en Nueva York y ejerció durante años en la Universidad de Georgetown, hasta que en 1969 se reincorporó al Instituto Nacional de Sanidad (NIH).

Houghton, nacido en Reino Unido, ha ejercido en su país y en Canadá, mientras que Rice nació en 1952 en Sacramento (Estados Unidos) y ejerce desde 2001 en el Centro de Estudios de la Hepatitis C de la Universidad Rockefeller.

