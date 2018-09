Difunden extracto de una entrevista a Nahir Galarza en la cárcel

24Horas.cl Tvn

29.09.2018

Medios trasandinos difundieron un audio correspondiente al extracto de una entrevista realizada en la cárcel a Nahir Galarza, la joven argentina de 20 años que cumple una condena de cadena perpetua por el crimen de quien supuestamente fuera su novio, Fernando Pastorizzo.

En la conversación, la joven habló sobre las repercusiones mediáticas que ha causado el caso que protagonizó a fines de diciembre de 2017. Si bien la joven evitó referirse a entregar detalles sobre lo que ocurrió la noche del asesinato, reiteró que ella no tenía una relación amorosa con el joven fallecido.

"Yo no le echo la culpa a los medios, porque en realidad ellos no sabían mi lado, mi parte. Lo que sí me molesta es eso de que se haya fomentado odio hacia mí. Porque si no me conocían, si yo nunca hablé... En estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían, todo el día 'Nahir es esto, Nahir es lo otro'. Describían mi personalidad, cómo era, ¿Y qué saben, si yo nunca hablé?", se la escucha decir a Galarza en el audio, que dura poco más de 30 segundos.

Cabe destacar que el pasado 3 de julio, la joven fue condenada a prisión perpetua por matar en Gualeguaychú de dos balazos a Pastorizzo. No obstante, su defensa apeló al fallo, pero la resolución podría demorar varios meses.