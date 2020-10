Donald Trump y Primera Dama dan positivo por coronavirus

Agencia EFE

02.10.2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este viernes que él y la primera dama, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus.



"Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!", dijo Trump en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!