EE.UU.: Reportan altos niveles de metales tóxicos en comida para bebés

Agencia Reuters

05.02.2021

Investigadores en el Congreso de Estados Unidos detectaron "niveles peligrosos de metales pesados tóxicos" en algunos alimentos para bebés que podrían causar daño neurológico, de acuerdo a un reporte emitido el jueves por una subcomisión de la Cámara de Representantes.

El panel examinó alimentos para bebés elaborados por Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition y Gerber, según anunció, y añadió que está "gravemente preocupado" de que compañías como Walmart Inc, Campbell Soup Co y Sprout Organic Foods se rehusaran a cooperar con la investigación.

El reporte dijo que los estándares internos de compañías "permiten niveles peligrosos de metales pesados tóxicos y documentos revelaron que los fabricantes a menudo vendieron alimentos que excedían esos niveles".

El reporte pidió a los reguladores estadounidenses fijar niveles máximos de metales pesados permitidos en los alimentos para bebés y ordenar a los fabricantes que realicen pruebas a sus productos finales en busca en trazas de metales pesados, y que no solo examinen los ingredientes.

El representante Raja Krishnamoorthi, un demócrata que preside el panel que elaboró el reporte, dijo que se supo que "estas compañías vendieron a sabiendas alimentos de bebés que contenían altos niveles de metales pesados (...) Es tiempo de que desarrollemos estándares mucho mejores por el bienestar de las futuras generaciones".

Un portavoz de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) dijo que la agencia estaba examinando el reporte.

La agencia señaló que elementos tóxicos están presentes en el medio ambiente y entran al suministro de alimentos a través del suelo, el agua o el aire. "Debido a que no se pueden eliminar por completo, nuestro objetivo es reducir la exposición a elementos tóxicos en los alimentos en la mayor medida posible", dijo la FDA.

Campbell dijo en un comunicado en su sitio web que sus productos son seguros y citó la ausencia de un estándar actual de la FDA sobre metales pesados ​​en alimentos para bebés. La compañía dijo que pensaba había "colaborado en su totalidad" en el estudio con investigadores del Congreso.

Walmart dijo que presentó información al subcomité en febrero de 2020 y nunca recibió consultas posteriores. El gigante minorista requiere que los proveedores de productos de marca privada cumplan con sus propias especificaciones internas, "lo que implica en el caso de alimentos para bebés y niños que los niveles deben cumplir o estar bajo los límites establecidos por la FDA".