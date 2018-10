Doctor y activista ganan el Nobel de la Paz por sus esfuerzos contra la violencia sexual en la guerra

Agencia AFP

05.10.2018

El congoleño Denis Mukwege y la exesclava sexual del grupo Estado Islámico Nadia Murad fueron galardonados este viernes con el Premio Nobel de la Paz por "sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra".

Ginecólogo y víctima, respectivamente, Denis Mukwege y Nadia Murad encarnan una causa planetaria que supera el marco de los conflictos, como evidencia la ola planetaria #MeToo desatada hace exactamente un año por unas revelaciones de prensa.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM