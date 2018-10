El extraño fenómeno que sorprendió en Escocia: Agua de cascada cae "hacia arriba"

24Horas.cl TVN

13.10.2018

Fuertes lluvias y ráfagas de viento a dejado en gran parte de Reino Unido la tormenta Callum, la que sólo este sábado provocó 30 avisos de inundaciones en Gales, cinco en Inglaterra y dos en Escocia.

Miles de hogares han quedado sin suministro eléctrico y decena de vuelos han sido cancelados debido a las malas condiciones climáticas. A ello se suma que cientos de personas han debido ser evacuadas por posibles inundaciones.

A pesar de lo adverso de la situación, la tormenta dejó una bella e insólita postal, ya que el viento logró lo imposible: que el agua de una cascada corriera hacia arriba y no hacia abajo, como es la normalidad.

Esto ocurrió en la Isla Skye, de Escocia, y fue capturado por turistas que se encontraban en el lugar. En las imágenes se puede apreciar cómo el agua que cae vuelve a subir por la fuerza del mismo viento.

Have you ever seen a waterfall NOT fall? The high winds from Storm Callum battering the UK did this. HT to Chris Martin for capturing the amazing scene. Winds have been clocked at 83 mph with this storm! pic.twitter.com/dAOuLbNEem