Encuentran a famosa bloguera muerta dentro de una maleta

La bloguera de belleza Ekaterina K (conocida en Instagram como Katti Loves Life) fue encontrada muerta en su departamento en Moscú, Rusia.
La joven, de tan solo 24 años, fue hallada por sus padres, quienes decidieron entrar al departamento de la modelo luego de días de llamarla y no obtener respuesta.
De acuerdo a los medios internacionales, la mujer fue encontrada con una hendidura en la garganta, varias puñaladas y metida desnuda en una maleta.
Рассказ о том, как я решила стать врачом , а также обо всех этапах, которые прошла на этом пути. Как показал опрос в сториз, многим это интересно. 🤗 О выборе будущей профессии я задумалась классе в восьмом. Нравились два направления, а именно: медицина и журналистика. Мне хорошо давались языки, гуманитарные предметы, даже в олимпиадах несколько раз побеждала. Весь следующий год я определялась и в конце концов выбрала медицину. После 9 класса я поступила в специализированный медицинский класс при Втором меде. Учиться там было тяжело, но это была отличная подготовка. В некоторые дни в расписании могло стоять по 7 химий или биологий , три обычных и четыре с преподавателем из вуза, два раза в год мы ездили сдавать экзамены.В целом воспоминания о том периоде только положительные,хоть было и нелегкоЗакончив 11 класс, я поступила в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В год моего поступления наш вуз был во всех новостях и произошла смена ректора. Первые три года в вузе можно смело назвать квестом на выживание. Кто учился в Пироговке, начиная с 2012 года, меня поймут Это по праву, самый жесткий медицинский университет в Москве и ,если я скажу, что учиться было легко и я вспоминаю студенческие годы с кайфом, то это будет неправдой. Работать параллельно с учебой я начала курса со второго, поэтому несколько лет у меня не было свободного времени, от слова совсем. Начиная с 4 курса, учиться стало значительно легче, так как у нас начались цикловые занятия на клин. базах, которые вели уже практикующие врачи. К самым сложным предметам за всё время обучения я отнесу, пожалуй, патологическую анатомию, судебную медицину и госпитальную терапию. Но это лично для меня, а так у всех по-разному. В конце обучения сдавали госэкзамены , состоящие из трёх этапов, и аккредитацию, где также было три этапа, включая практику на манекене. После окончания вуза, проблем с выбором дальнейшей специализации у меня не возникло, так как я уже с третьего курса знала, куда хочу пойти. На данный момент я прохожу клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии.Сам процесс обучения мне нравится, о нем расскажу как-нибудь более подробно в другом посте. #медицина#учебавмеде
Рассказ о том, как я решила стать врачом , а также обо всех этапах, которые прошла на этом пути. Как показал опрос в сториз, многим это интересно. 🤗 О выборе будущей профессии я задумалась классе в восьмом. Нравились два направления, а именно: медицина и журналистика. Мне хорошо давались языки, гуманитарные предметы, даже в олимпиадах несколько раз побеждала. Весь следующий год я определялась и в конце концов выбрала медицину. После 9 класса я поступила в специализированный медицинский класс при Втором меде. Учиться там было тяжело, но это была отличная подготовка. В некоторые дни в расписании могло стоять по 7 химий или биологий , три обычных и четыре с преподавателем из вуза, два раза в год мы ездили сдавать экзамены.В целом воспоминания о том периоде только положительные,хоть было и нелегкоЗакончив 11 класс, я поступила в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В год моего поступления наш вуз был во всех новостях и произошла смена ректора. Первые три года в вузе можно смело назвать квестом на выживание. Кто учился в Пироговке, начиная с 2012 года, меня поймут Это по праву, самый жесткий медицинский университет в Москве и ,если я скажу, что учиться было легко и я вспоминаю студенческие годы с кайфом, то это будет неправдой. Работать параллельно с учебой я начала курса со второго, поэтому несколько лет у меня не было свободного времени, от слова совсем. Начиная с 4 курса, учиться стало значительно легче, так как у нас начались цикловые занятия на клин. базах, которые вели уже практикующие врачи. К самым сложным предметам за всё время обучения я отнесу, пожалуй, патологическую анатомию, судебную медицину и госпитальную терапию. Но это лично для меня, а так у всех по-разному. В конце обучения сдавали госэкзамены , состоящие из трёх этапов, и аккредитацию, где также было три этапа, включая практику на манекене. После окончания вуза, проблем с выбором дальнейшей специализации у меня не возникло, так как я уже с третьего курса знала, куда хочу пойти. На данный момент я прохожу клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии.Сам процесс обучения мне нравится, о нем расскажу как-нибудь более подробно в другом посте. #медицина#учебавмеде
Policías y familiares apuntan a un crimen pasional. Ekaterina había comenzado una relación con un hombre de 52 años y estaban a punto de irse de vacaciones, según dijo la Policía a The Mirror.
La mujer era una doctora especializada en dermatología y enfermedades de transmisión sexual, que además de su profesión escribía sobre belleza en un blog y tenía una cuenta de Instagram a nombre de “Katty”con 80.000 seguidores.