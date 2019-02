Encuentran muerta a Natacha Jaitt, reconocida modelo argentina

24Horas.cl TVN

23.02.2019

Conmoción en Argentina luego de que se encontrara muerta en un local nocturno a la modelo y conductora radial de 41 años, Natacha Jaitt por motivos que aún se desconocen. Según informó la policía de Buenos Aires, el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia.

El diario Crónica de Argentina, detalla que "testigos indicaron a los policías el lugar donde se halló a la víctima desvanecida, en un cuarto recostada en una cama boca arriba", agregando que fue encontrada desnuda en el lugar.

Luego de que se conociera de la muerte de Jaitt, en redes sociales y medios trasandinos resaltan una publicación que realizó la modelo tiempo atrás en la que se refería a su posible fallecimiento.

"Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", publicó.