Era considerado como "vampiro sediento de sangre": Linchan a hombre que confesó asesinar a 10 niños

17.10.2021

El pasado viernes un hombre asesino confeso de niños y que es considerado un "vampiro sediento de sangre" fue linchado por una grupo de gente en una localidad de Kenia, África.

El hombre había huido luego de que escapara de la vigilancia policial a la que estaba sometido, según detalló el medio español El Mundo.

Se trata de Masten Milimo Wanjala, un hombre de 20 años que fue detenido en julio de este luego de de haber sido acusado por la desaparición de dos niños.

Por ello, Masten confesó que también había matado a otros diez menores durante los últimos cinco años. "A veces chupando la sangre de sus venas, antes de ejecutarlos" según relató entonces la Dirección de investigaciones criminales (DCI).

Masten había sido procesado para ser juzgado la semana pasada por el asesinato de dos niños de 12 y 13 años, sin embargo, los oficiales constataron que su celda estaba vacía: Masten había escapado.

No obstante una muchedumbre de personas lo capturó cuando caminaba hasta el pueblo de Mukhweya, en el condado de Bungoma (oeste). Fue identificado por escolares de la localidad.

"Era originario de esta región, y fue reconocido por los niños, que avisaron y la información se extendió, por lo que los aldeanos lo persiguieron" indicó un responsable local.

Desde Nairobi, el Directorio de Investigaciones Criminales (DCI) indicaron que "el sospechoso compareciera ante la justicia en un tribunal por cada crimen que cometió".

"Sin embargo, prevaleció la ley de la jungla aplicada por aldeanos furiosos", escribió el DCI en su Twitter.

On July 14, 2021, DCI Special Service agents and Homicide detectives arrested Masten Wanjala, a serial killer who was behind the cold blooded murders of at least ten innocent children. https://t.co/jR7wVCERay