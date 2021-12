"Esperaba todos los días mi libertad": habla mujer que estuvo presa 12 años siendo inocente

24Horas.cl Tvn

24.12.2021

Una profesora fue condenada a cadena perpetua y pasó 12 años presa luego de ser acusada del homicidio de su esposo en Argentina, crimen del cual se comprobó su inocencia.

La docente María Antonia Gauna fue condenada en 2008 por el asesinato de su marido, Omar Bartorelli. La mujer continuó reclamando su inocencia hasta que la Corte Suprema decidió revisar su caso en 2016.

Tras los informes médicos se comprobó la inocencia de Gauna, quien instruyó a su abogado para que iniciara los trámites que le permitieran volver a su hogar, recuperar sus bienes y ser reconocida como heredera de Bartorelli.

En un reportaje de Telenoche citado por TN , Gauna expresó que “armaron una película macabra donde la protagonista he sido yo. Me condenaron por indicios y probabilidades, nunca me escucharon”.

“Lo que a mí me llevó a superar y a estar de pie fue mi fe y mi inocencia. No solamente arrebataron la vida de mi marido, sino que también quisieron matarme a mí haciéndome estos cortes”, agregó María.

La entonces imputada señaló que "a pesar de todo, esperaba todos los días mi libertad por ser inocente”.

La justicia determinó que el Estado provincial deberá indemnizar a la mujer por concepto de daños y perjuicios.

Bartorelli fue encontrado en el jardín de la vivienda con ocho puñaladas y con la mujer a su lado herida e inconsciente. Todo luego de que la pareja volviera a la casa.

Cuando la profesora salió de un coma, fue detenida y llevada a la cárcel. Pasaron 10 años cuando un médico especialista comprobó ante la justicia que los dos tendones cortados que tenía la mujer eran heridas que no pudieron ser autoinflingidas, por lo que un tercero atacó a la pareja.

“Había un tercero, hace 16 años que estoy gritando su nombre: Omar Longarini. Pero, la justicia sigue haciendo oídos sordos. El Estado sigue estando ausente porque no investiga al asesino de mi marido”, concluyó María.