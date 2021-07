Y había pedido ocho más: expulsan a hombre de tenedor libre luego de comer 15 platos de pasta

"El tipo dijo que ya no me va a servir", relató el hombre en sus redes sociales luego de que le solicitaran retirarse del local.

24Horas.cl Tvn

16.07.2021

Una insólita situación se vivió en un tenedor libre de Sao Paulo, Brasil, luego de que un hombre fuera expulsado del local por pedir ocho platos de pasta, tras haber consumido 15.

Según relató el mismo protagonista del hecho, João Carlos Apolonio, “estaba buscando un lugar más barato para almorzar, cuando vi el plato de pasta rodízio, coxinhas, lasaña y demás a gusto por 19,90 reales. No tuve mucha hambre, porque me había comido ocho panecillos”.

El hombre, que trabaja como pintor, explicó en sus redes sociales que inicialmente pidió al camarero "cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos". Luego, solicitó que le llevaran tres ñoquis rellenos y dos platos más de fideos.

"Mientras trabajo con obras de arte, como mucho. Gasto mucha energía. Al principio pedí 10 platos y me lo trajeron”, relató.

Sin embargo, cuando intentó pedir ocho platos más —tras los 15 que llevaba— le solicitaron que se retirara del local. "Los chicos me dijeron que parara sólo por esto", indicó riendo, mostrando la mesa llena de platos sucios. Además, indicó que le devolvieron el dinero.

"No puedes hacer eso. Yo lo estoy pagando (...) El tipo dijo que ya no me va a servir", añadió entre risas.

Tras lo sucedido, João Carlos decidió volver dos días después. Consumió 23 platos e indicó que "este es el resultado de dejarme comer lo que quiera".