Fuerte explosión provoca un número indeterminado de muertos en Ghana

Agencia EFE

20.01.2022

Un número indeterminado de personas murieron hoy en el oeste de Ghana tras la colisión de una motocicleta con un camión que transportaba explosivos para una mina, confirmó el presidente del país africano, Nana Akufo-Addo.



En su cuenta de la red social Twitter, Akufo-Addo, indicó que el suceso, ocurrido en la zona de Apiate, "provocó la pérdida de vidas y la destrucción de las propiedades de los residentes".



"El Gobierno no escatimará esfuerzos para garantizar un rápido retorno a la normalidad de los habitantes de Apiate", subrayó el jefe del Estado.

El camión se dirigía a la mina de Chirano, propiedad de una empresa con sede en Canadá, desde Tarkwa, donde se encuentra una de las minas de oro más grandes del mundo.



Según un comunicado de la Policía, el choque provocó una “enorme explosión”, que hace temer un número considerable de muertos, y se ha activado una operación de emergencia.



“Es un incidente verdaderamente triste, desafortunado y trágico, y expreso en nombre del Gobierno mi más sentido pésame a las familias de los fallecidos, y deseo una pronta recuperación a los heridos”, escribió Akufo-Addo.



Los bomberos se encuentran en el lugar de la explosión para apagar el incendio causado por la explosión, mientras que varios heridos han sido trasladados a los hospitales de esta zona minera.

Mining explosion has destroyed a whole community along the Bogoso - Wasa Akropong stretch.

Very disturbing scenes. pic.twitter.com/J2l4aYjWoX