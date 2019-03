Fuerzas Democráticas aseguran haber derrotado último bastión del Estado Islámico en Siria

Agencia AFP

23.03.2019

El autoproclamado "califato" del grupo Estado Islámico fue totalmente eliminado tras la conquista del último bastión en el este de Siria por las Fuezas Democráticas Sirias (FDS), una alianza kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos, anunciaron las FDS.

"Las Fuerzas Democráticas Siria (FDS) declaran la eliminación total del supuesto califato y una derrota territorial del 100% del Estado Islíamico", declaró el portavoz de las FDS, Mustafa Bali, a través de Twitter.

A su vez, agregó que "en este día único, conmemoramos a los miles de mártires que se esforzaron para hacer esta victoria posible".

Al cabo de meses de combates, la FDS lograron conquistar las últimas posiciones yihadistas en Baghuz, una localidad del este de Siria, cercana a la frontera con Irak.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS