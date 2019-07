Guardia costera de Estados Unidos realiza espectacular persecución a submarino cargado de cocaína

24Horas.cl Tvn

12.07.2019

Una espectacular persecución acuática fue la que protagonizó la Guardia Costera de Estados Unidos y un submarino en la costas del Pacífico Oriental.

La institución compartió a través de sus redes sociales el video que da cuenta del operativo que concluyó con la detención del submarino que transportaba más de siete mil kilos de cocaína.

En las imágenes se puede observar el momento en que las lanchas persiguen al vehículo acuático en alta mar hasta que dos efectivos logran saltar hacia el submarino y abrir su escotilla.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I