Había superado tres veces el cáncer: Joven de 17 años muere en Estados Unidos producto de COVID-19

02.02.2021

Aspen Deke, de 17 años, había superado en tres ocasiones la leucemia linfoide aguda, un extraño tipo de cáncer que le diagnosticaron a los cuatro años de edad.

Sin embargo, falleció este fin de semana a causa del COVID-19, virus que la tenía hospitalizada desde noviembre.

Su familia había comenzado una campaña para recaudar fondos, señalando que "necesitamos desesperadamente sus oraciones, y prontamente la familia necesitará donaciones para pagar los gastos mensuales, además de las cuentas médicas. Porfavor, donen si pueden, cualquier cantidad será realmente apreciada".

La campaña, que tenía como objetivo inicial 15 mil dólares -aproximadamente 11 millones de pesos chilenos-, ya lleva 10 mil dólares.

"Era la niña más considerada, amable, compasiva, piadosa y solidaria que jamás conocerías", dijo su madre Amanda a FOX. "Ella quería dar felicidad a todo su alrededor todo el tiempo", añadió.

El Camp Quality Central Missuri, centro dedicado a asistir a niños con cáncer, lamentó la muerte de Deke, y le dió las condolencias a la familia.

We are sad to announce that our camper Aspen passed away on Saturday. Our hearts go out to the Deke family. ❤ Aspen’s Army: https://t.co/2QuY9HwMZh pic.twitter.com/JPzlbuddJg